AMS uputio apel maturantima

Auto-moto savez Republike Srpske apeluje na maturante da ne upravljaju vozilima tokom maturske večeri, a na ostale vozače da pojačaju oprez i smanje brzinu u blizini gradskih trgova i mjesta proslava.

Iz AMS-a ističu da matursko veče i alkohol često idu zajedno, ali da volan i alkohol nikada ne smiju.

"Jedna sekunda neodgovornosti može da košta života i zato savjetujemo maturantima da unaprijed planiraju put do kuće, pozovu taksi, zamole roditelje da dođu po njih ili da prošetaju", saopšteno je iz AMS-a, prenosi SRNA.