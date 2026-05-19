Sutra sunčano i toplo, slaba kiša samo ponegdje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak mogući su samo ponegdje na sjeveru i istoku.
Jutro će biti vedro i svježe, a lokalno oko rijeka i po kotlinama je moguća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, u višim predjelima od tri stepena, a najviša dnevna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.
Tokom dana duvaće slab vjetar, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova, a uveče u svim predjelima pojačan sjeverni.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovldava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije je na jugu i istoku, prenosi Srna
Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno 14, Sokolac i Han Pijesak 15, Drinić i Kneževo 16, Gacko 17, Bileća, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Srebrenica 20, Trebinje, Zvornik, Prijedor, Ribnik i Srbac 21, Banjaluka, Bijeljina i Višegrad 22, Doboj 23, Rudo 24 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih.
