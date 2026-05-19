Logo
Large banner

Sutra sunčano i toplo, slaba kiša samo ponegdje

19.05.2026 14:38

Komentari:

0
сунчано вријеме сунце небо
Foto: Pexel/ Tuğba

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak mogući su samo ponegd‌je na sjeveru i istoku.

Jutro će biti vedro i svježe, a lokalno oko rijeka i po kotlinama je moguća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, u višim pred‌jelima od tri stepena, a najviša dnevna od 21 do 26, u višim pred‌jelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana duvaće slab vjetar, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova, a uveče u svim pred‌jelima pojačan sjeverni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovldava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije je na jugu i istoku, prenosi Srna

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno 14, Sokolac i Han Pijesak 15, Drinić i Kneževo 16, Gacko 17, Bileća, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Srebrenica 20, Trebinje, Zvornik, Prijedor, Ribnik i Srbac 21, Banjaluka, Bijeljina i Višegrad 22, Doboj 23, Rudo 24 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

vrijeme sutra

sunčano i toplo

Kiša

Republika Srpska

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

гранични прелаз

Društvo

Kolona kamiona pred GP Donja Gradina duga više od dva kilometra

3 h

0
предсједница координације српских удружења породица несталих, погинулих и убијених Мирјана Миодраг Божин

Društvo

Božin: Na prostoru bivše Jugoslavije poginulo i nestalo oko 50.000 Srba

3 h

0
Свечана академија и отварање базе снимљених свједочанстава о страдању српског народа

Društvo

Svečana akademija i otvaranje baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda

4 h

0
гранични прелаз

Društvo

Zbog urušavanja mosta u Gradišci kolaps u Gradini, Kozarskoj Dubici i Kostajnici

6 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner