Svečana akademija i otvaranje baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda

U banjalučkom Banskom dvoru je u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i predstavnika Srbije počela svečana akademija Memorijalnog centra Republike Srpske, na kojoj će biti predstavljen dosadašnji rad Centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.

Osim rukovodstva Memorijalnog centra, akademiji prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministri u Vladi Srpske, narodni poslanici i drugi zvaničnici.

Na akademiji su i predstavnici Komisije za nestala lica Srbije, savjetnik predsjednika Srbije Branka Đukić, diplomate i državni sekretari te zemlje i predstavnici Srpske pravoslavne crkve.

Skupu prisustvuju i predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, grada Banjaluka, akademske zajednice, kulture i druge ličnosti iz javnog i društvenog života.

Baza Memorijalnog centra sadrži 1.500 snimljenih svjedočanstava i predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi.

Ova baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.

Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, koji po svom značaju prevazilazi okvire matičnog prostora i predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu i očuvanju očuvanju istorijskog pamćenja i identiteta Srba.

Projektom se uspostavlja kontinuitet kulture pamćenja, usmene istorije i sistematskog dokumentovanja istorijskih stradanja.

Direktor Memorijalnog centra Srpske Denis Bojić ranije je rekao da je baza jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja koji ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja.