Amidžić: Krnjić je heroj u FBiH, kažu, "ne daj Zijo neka plivaju" - e neće moći!

Zijad Krnjić je heroj u FBiH. Kažu, "ne daj Zijo, neka plivaju preko rijeke", rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić na konferenciji nakon što je član UO UIO BiH opet blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

"Zijad je heroj u FBiH. Kažu, "ne daj Zijo neka plivaju preko rijeke". Da ti kažem Zijo neće biti po tvom, taman da mi napravimo da ovo bude granični prelaz Republike Srpske. Ovo nema budućnosti. Kakva Evropa. Nas treba kontinentalno premjestiti u Afriku, ali bi nas i tamo izbacili", rekao je Amidžić.

Srpska nikada nije blokirala nijedan projekat u FBiH, kaže Amidžić.

"Ja ovdje krivim SDA jer je njihov ekspert, jer ne utiču na njega, ali krivim i ovu "Trojku" što ga ne smijeni i ne imenuju nekog normalnog koji nije zadojen mržnjom i da se dozvoli da se cijeli proces transporta roba i usluga odvija na najnormalniji. Pa ne prelaze ovdje samo Srbi. Prelaze i Hrvati i Bošnjaci. Ovo je simbolika da BiH ne može postojati", kaže Amidžić.

BiH Savjet ministara: Otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci bez podrške Bošnjaka

Sazvali smo sjednicu Savjeta ministara da se napravi neki pravi okvir, i tu su se Bošnjaci izjasnili da ne može, pojašnjava ministar.

"I na kraju hvala Krnjiću jer je otklonio svaku zabludu da BiH može postojati i kakav bi bio položaj Srba ili Hrvata ako bi Bošnjaci o njima odlučivali. Ljudi, šta je ovo? Ono je cirkus. Katastrofa. Za ovo ne postoji riječ da možete objasnite. Za ovo su krivi, ne Bošnjaci, nego muslimani u FBiH i stranke koje ga podržavaju. Nekada sada dođu evropski predstavnici i pričaju o evropskim vrijednostima", rekao je Amidžić.

Zijad Krnjić opet je bio jedini koji nije bio za to da se otvori novi granični prelaz u Gradišci nakon što je održana hitna telefonska sjednica UO UIO.

Podsjećamo, na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga.

Krnjićeva blokada prouzrokovala je velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

Krnjić već pet puta nije htio dati saglasnost za izmjene internih akata, neophodnih za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.