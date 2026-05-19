Minić: Podrška da svjedočenja o stradanjima budu dokumentovana

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Banjaluci na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske da će Vlada uvijek dati podršku da svjedočanstva o stradanjima srpskog naroda budu dokumentovana.

"Ovo što radi Memorijalni centar i svi mi zajedno - u kamen klešemo istinu i istoriju", istakao je Minić.

On je dodao da srpski narod nikada neće dozvoliti da ga nazivaju pogrdnim imenima, prenosi Srna.

"Zar je moguće nakon ovih svjedočenja da neko naš rod i ovu zastavu koja je uvijek bila na pravoj strani istorije nazove pogrdnim imenima?", upitao je Minić.

On je dodao da pogled u istoriju nije pogled unazad, već pogled u budućnost, da se borilo i bori za otadžbinu.

Minić je naveo da je ponosan što se sa svojim saborcima borio za otadžbinu, dijelio strah, vjeru i nadu, volio i voli otadžbinu.

"Otadžbinu, Republiku Srpsku moramo da volimo", rekao je Minić.