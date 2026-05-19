Otvorena najveća baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda

Najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koja ima 1.500 snimljenih svjedočanstava, danas je otvorena na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić istakao je da je baza jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja koji ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja.

"Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, koji po svom značaju prevazilazi okvire matičnog prostora i predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu i očuvanju očuvanju istorijskog pamćenja i identiteta Srba", rekao je Bojić na svečanoj akademiji u Banskom dvoru kojoj prisustvuju zvaničnici Republike Srpske.

Svjedočanstva o stradanju Srba

On kaže da je cilj navedenog projekta uspostavljanje kontinuiteta kulture pamćenja, usmene istorije i sistematskog dokumentovanja istorijskih stradanja.

"Baza Memorijalnog centra jeste jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi", istakao je Bojić.

On je naveo da su obuhvaćena svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata, prenosi Srna.