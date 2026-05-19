Stevandić: Srpska omogućila otvaranje najveće baze svjedočanstava

19.05.2026 14:54

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Srpska stvorila kulturu sjećanja, te omogućila i održavanje svečane akademije Memorijalnog centra Srpske i otvaranje najveće baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.

"Svoju istoriju smo stvarali glavama i krvlju, a suzama pišemo budućnost tako što nećemo da zaboravimo i nećemo da se predamo. Mi smo potomci naroda koji je pretekao, nije potučen, ni poklan. Nad‌jačao je fašiste, ustaše i mudžahedine i sve koji su htjeli da nas odavde izbrišu. Sve nas zajedno čuva Republika Srpska", istakao je Stevandić obraćajući se na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Srpske.

Stevandić je rekao da danas postoji veliki broj institucija koje se bave nacionalnom istorijom, te da je sigurno da samo u Republici Srpskoj srpski narod može da nastavi da njeguje svoje tradicije i korača u budućnost.

"U zavjet toga moramo da kažemo šta smo sve spremni – da je branimo u svakom trenutku i na svaki mogući način. Slava poginulim junacima, mir i spokoj njihovim porodicama, a svima nama obaveza da se nikad ne predamo!", poručio je Stevandić.

Baza Memorijalnog centra sadrži 1.500 snimljenih svjedočanstava i predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi, prenosi Srna.

Ova baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata.

