Karan: Svjedočanstva centra - neprocjenjiva riznica istine

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su svjedočanstva sabrana u bazi Memorijalnog centra Srpske glas srpskog naroda, te da više od 1.500 snimljenih svjedočenja prestavlja jedinstvenu i neprocjenjivu riznicu istine o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.

Karan je naveo da su tu sabrane riječi majki i očeva koji još traže svoje sinove, riječi djece koja su odrastala bez najmilijih, te riječi boraca i civila koji su u najtežim vremenima branili pravo na život, srpsko ime i postojanje.

"Danas smo okupljeni oko istine, kulture pamćenja, ali i obaveze da ono što je srpski narod preživio nikada ne bude skrajnuto, sakriveno, zaboravljeno, prećutano ili izbrisano", rekao je Karan, obraćajući se u Banjaluci na svečanoj akademiji Memorijalnog centra.

On je naveo da je baza Centra epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog pamćenja o srpskom stradanju, ali i istorijskom dostojanstvu i borbi za slobodu.

"Poseban značaj daje činjenica da su u njemu sabrana svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Kosova i Metohije, Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i potresna svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata", istakao je Karan.

On je rekao da je Memorijalni centar mjesto gdje će istina ostati sačuvana za buduće generacije.

"Sa bazom snimljenih svjedočanstava /Memorijalni centar/ staje u red najznačajnijih institucija u oblasti usmene istorije ne samo u regionu nego i mnogo šire. To nije važno samo zbog nauke, istoriografije, nego i zbog pravde, kulture pamćenja i naše budućnosti. Narod koji gubi sjećanje rizikuje da izgubi i sebe", naglasio je Karan, prenosi RTRS.

On je naveo da je dužnost Republike Srpske čuvati i razvijati bazu i predati je novim generacijama kao istorijski dokument i uporište nacionalnog postojanja.