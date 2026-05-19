Selman predsjednik, Ožegović i Turić sudije Ustavnog suda Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je izbor Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, a Ljubomira Ožegovića i Goranu Turić za sudije
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, nakon provedene konkursne procedure za imenovanje sudija Ustavnog suda Republike Srpske (dvije pozicije), na sjednici održanoj 5. novembra 2025. godine, usvojio je i dostavio na dalje postupanje, predsjedniku Republike, Prijedlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske jednoglasno je podržao prijedlog VSTS-a, odnosno dali su pozitivno mišljenje za predložene kandidate.
Gorana Turić je rođena 13. jula 1964. godine u Banjaluci, po nacionalnosti je iz reda Ostalih. Pravni fakultet završava u Banjaluci, a pravosudni ispit je položila 1990. godine u Beogradu. Magistrirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu u Banjaluci.
Tokom radnog vijeka radila je kao sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Pravni savjetnik u Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, Savjetnik Ustavnog suda Republike Srpske.
Ljubomir Ožegović je rođen 15. februara 1963. godine u Sanskom Mostu, po nacionalnosti je Srbin. Pravni fakultet u Banjaluci je završio 1987. godine gdje je položio i pravosudni ispit. Magistrirao je 2021. godine, a zatim i doktorirao 2017. na Pravnom fakultetu u Banjaluci.
Radio je kao Sekretar Ustavnog suda, šef apelacionog odjela Ustavnog suda BiH, viši pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH, savjetnik Ustavnog suda BiH.
Objavio je veliki broj stručnih radova.
