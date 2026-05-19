Logo
Large banner

Selman predsjednik, Ožegović i Turić sudije Ustavnog suda Republike Srpske

Autor:

ATV
19.05.2026 16:09

Komentari:

0
Уставни суд Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je izbor Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, a Ljubomira Ožegovića i Goranu Turić za sudije

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, nakon provedene konkursne procedure za imenovanje sudija Ustavnog suda Republike Srpske (dvije pozicije), na sjednici održanoj 5. novembra 2025. godine, usvojio je i dostavio na dalje postupanje, predsjedniku Republike, Prijedlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srpske.

Ustavni sud Republike Srpske jednoglasno je podržao prijedlog VSTS-a, odnosno dali su pozitivno mišljenje za predložene kandidate.

Biografije

Gorana Turić je rođena 13. jula 1964. godine u Banjaluci, po nacionalnosti je iz reda Ostalih. Pravni fakultet završava u Banjaluci, a pravosudni ispit je položila 1990. godine u Beogradu. Magistrirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Tokom radnog vijeka radila je kao sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Pravni savjetnik u Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, Savjetnik Ustavnog suda Republike Srpske.

Ljubomir Ožegović je rođen 15. februara 1963. godine u Sanskom Mostu, po nacionalnosti je Srbin. Pravni fakultet u Banjaluci je završio 1987. godine gdje je položio i pravosudni ispit. Magistrirao je 2021. godine, a zatim i doktorirao 2017. na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Radio je kao Sekretar Ustavnog suda, šef apelacionog odjela Ustavnog suda BiH, viši pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH, savjetnik Ustavnog suda BiH.

Objavio je veliki broj stručnih radova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ustavni sud Republike Srpske

Džerard Selman

Gorana Turić

Ljubomir Ožegović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Горан Маричић

Republika Srpska

Maričić: Neodgovornost Krnjića mogla biti plaćena stradanjima ljudi

1 h

0
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: SAD zaustavljaju negativne procese u regionu

1 h

1
Тужилаштво БиХ обавијештено о обустави саобраћаја на прелазу Градишка

Republika Srpska

Tužilaštvo BiH obaviješteno o obustavi saobraćaja na prelazu Gradiška

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Ponovljena blokada najbolje pokazuje besmisao BiH

2 h

8

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner