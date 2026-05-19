Tužilaštvo BiH obaviješteno o obustavi saobraćaja na prelazu Gradiška

19.05.2026 15:33

Тужилаштво БиХ обавијештено о обустави саобраћаја на прелазу Градишка
Foto: Facebook / Radio televizija Gradiška

Granična policija BiH obavijestila je Tužilaštvo BiH da je saobraćaj preko međunarodnog graničnog prelaza Gradiška – Stara Gradiška potpuno obustavljen nakon što se noćas obrušio dio zaštitne ograde na mostu preko Save, čime je stvoren ozbiljan bezbjednosni rizik za sve učesnike u saobraćaju.

Iz Granične policije BiH saopšteno je da će dalje aktivnosti biti preduzimane pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

U saopštenju iz Granične policije upućen je apel vozačima da do daljeg koriste alternativne granične prelaze i da prate zvanične informacije nadležnih institucija.

Javnost će, kako je navedeno u saopštenju, biti blagovremeno informisana nakon što nadležne službe izvrše procjenu bezbjednosti mosta i donesu odluku o novim mjerama.

U saopštenju se napominje da u ovom događaju nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na mostu i prostoru ispod njega.

Policijskoj upravi Gradiška jedan čas iza ponoći prijavljeno je da se urušio dio mosta na Obali vojvode Stepe.

Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Granične policije BiH, Policijske uprave Gradiška i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, koji su izvršili procjenu bezbjednosne situacije.

Policija u Gradišci izvršila je uviđaj, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izjasnio se da po kompletiranju predmeta bude dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama.

