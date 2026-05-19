Logo
Large banner

Automobil prešao dječaku (6) preko šake: Teška nesreća u Zemunu

Autor:

ATV
19.05.2026 15:20

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Na Batajničkom drumu u Zemunu danas oko 13 časova došlo je do užasne saobraćajne nesreće prilikom koje je povrijeđen šestogodišnji dječak.

Prema prvim informacijama, automobil je naletio na dječaka u neposrednoj blizini tržnog centra "BN Boss" u Zemunu.

Харис Табаковић

Fudbal

Haris Tabaković: Dobro sam i putovaću na Svjetsko prvenstvo

Navodno, vozilo je nesrećnom djetetu prešlo točkom preko šake.

Na mjesto saobraćajne nesreće je odmah je izašla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog dječaka brzo zbrinula.

илу-цвијеће-06042026

Savjeti

Evo kako se na prirodan način riješiti mušica iz cvijeća

Dječak je zadobio povrede ekstremiteta i kolima Hitne pomoći je hitno prevezen na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu, gdje mu se ukazuje dalja medicinska pomoć i vrši kompletna dijagnostika.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemun

Saobraćajna nesreća

povrijeđen dječak

Hitna pomoć

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

колач воће крема ледене коцке

Društvo

Spoj jednostavne kreme i mekanog biskvita: Napravite ledene kocke s jagodama

2 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus kaznio Vlahovića

2 h

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska omogućila otvaranje najveće baze svjedočanstava

2 h

0
српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović: Svjedočanstva o stradanjima obaveza i odgovornost

2 h

0

Više iz rubrike

Сарајкићу 40 година затвора за убиство на Вилсоновом шеталишту

Hronika

Sarajkiću 40 godina zatvora za ubistvo na Vilsonovom šetalištu

3 h

0
Одузети кокаин

Hronika

Od Prijedorčanina oduzet kokain

4 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Kao ”Pišonja i Žuga”: U Tarčinu ukraden autobus, vozač uhapšen u Jablanici

5 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Hronika

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

5 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner