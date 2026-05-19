Automobil prešao dječaku (6) preko šake: Teška nesreća u Zemunu

Autor:ATV
Na Batajničkom drumu u Zemunu danas oko 13 časova došlo je do užasne saobraćajne nesreće prilikom koje je povrijeđen šestogodišnji dječak.
Prema prvim informacijama, automobil je naletio na dječaka u neposrednoj blizini tržnog centra "BN Boss" u Zemunu.
Navodno, vozilo je nesrećnom djetetu prešlo točkom preko šake.
Na mjesto saobraćajne nesreće je odmah je izašla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog dječaka brzo zbrinula.
Dječak je zadobio povrede ekstremiteta i kolima Hitne pomoći je hitno prevezen na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu, gdje mu se ukazuje dalja medicinska pomoć i vrši kompletna dijagnostika.
(Telegraf.rs)
