Automobil prešao dječaku (6) preko šake: Teška nesreća u Zemunu

Na Batajničkom drumu u Zemunu danas oko 13 časova došlo je do užasne saobraćajne nesreće prilikom koje je povrijeđen šestogodišnji dječak.

Prema prvim informacijama, automobil je naletio na dječaka u neposrednoj blizini tržnog centra "BN Boss" u Zemunu.

Fudbal Haris Tabaković: Dobro sam i putovaću na Svjetsko prvenstvo

Navodno, vozilo je nesrećnom djetetu prešlo točkom preko šake.

Na mjesto saobraćajne nesreće je odmah je izašla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog dječaka brzo zbrinula.

Savjeti Evo kako se na prirodan način riješiti mušica iz cvijeća

Dječak je zadobio povrede ekstremiteta i kolima Hitne pomoći je hitno prevezen na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu, gdje mu se ukazuje dalja medicinska pomoć i vrši kompletna dijagnostika.

(Telegraf.rs)