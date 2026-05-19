Juventus kaznio Vlahovića

Fudbalski klub Juventus novčano je sankcionisao Dušana Vlahovića i Manuela Lokatelija zbog svađe na terenu tokom meča sa Fjorentinom, piše "Gazeta delo sport".

Juventus je porazom na svom terenu od Fjorentine 2:0 ugrozio pao sa pozicije koja vodi u Ligu šampiona pred posljednje kolo Serije A.

Vidno je bilo nezadovoljstvo na terenu, a vrhunac tenzije bila je rasprava Dušama Vlahovića i Manuela Lokatelija.

Kako piše "Gazeta delo sport", Lokateli i Vlahović će iz svog džepa platiti kaznu za ponašanje kom je svjedočilo 41.000 gledalaca na "Alijanc areni" i koja je poslije završila na društvenim mrežama.

Svađa je bila previše očigledna da bi prošla nezapaženo, a da bi klub da zažmurio na jedno oko, piše "Gazeta delo sport". Stoga su se zvaničnici Juventusa i trener Lučano Spaleti međusobno složili da novčano kazne kapitena i srpskog napadača, protagoniste kontroverznog incidenta.

Razmjena replika sa velike udaljenosti, ali prilično žestoka, brzo je postala široko gledan video na internetu. Još jedna potvrda nervoze "Bjanko-nera".

Juventus je odlučio da novčano kazni dvojicu igrača, dijelom i kako bi poslao poruku cijelom timu pred njihovu posljednju ligašku utakmicu - torinski derbi protiv Torina. Ovo je snažna poruka kluba, takođe i za igrače koji su uključeni. Lokateli i Vlahović su dva lidera Spaletijevog tima i, više od ostalih, očekuje se da daju dobar primjer na i van terena.