Dodik: Ponovljena blokada najbolje pokazuje besmisao BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ponovljeno blokiranje otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci najbolje pokazuje besmisao BiH.

Dodik je istakao da graničnim prelazom u Gradišci ne prolaze samo građani Republike Srpske, već i iz Federacije BiH i njihovi privrednici.

- Ko koga ucjenjuje? Kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo, ako je to ideja gospodina /Elmedina/ Konakovića - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je granični prelaz u Gradišci najfrekventniji prelaz u BiH.

- Republika Srpska je uložila 40 miliona evra da izgradi most, da ne računamo auto-put od Banjaluke do mosta. Čekali smo 15 godina Hrvatsku da riješi pitanje infrastrukture - rekao je Dodik.

On je naglasio da blokadama predstavnici iz Federacije BiH pokazuju koliko su Republika Srpska i FBiH različiti.

- To govori da smo dva svijeta. Nismo samo politički različiti, već smo u ozbiljnom civilizacijskom nesporazumu sa ovima iz Sarajeva - zaključio je Dodik.