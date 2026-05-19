Logo
Large banner

Dodik: Ponovljena blokada najbolje pokazuje besmisao BiH

19.05.2026 15:31

Komentari:

8
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ponovljeno blokiranje otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci najbolje pokazuje besmisao BiH.

Dodik je istakao da graničnim prelazom u Gradišci ne prolaze samo građani Republike Srpske, već i iz Federacije BiH i njihovi privrednici.

- Ko koga ucjenjuje? Kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo, ako je to ideja gospodina /Elmedina/ Konakovića - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je granični prelaz u Gradišci najfrekventniji prelaz u BiH.

- Republika Srpska je uložila 40 miliona evra da izgradi most, da ne računamo auto-put od Banjaluke do mosta. Čekali smo 15 godina Hrvatsku da riješi pitanje infrastrukture - rekao je Dodik.

On je naglasio da blokadama predstavnici iz Federacije BiH pokazuju koliko su Republika Srpska i FBiH različiti.

- To govori da smo dva svijeta. Nismo samo politički različiti, već smo u ozbiljnom civilizacijskom nesporazumu sa ovima iz Sarajeva - zaključio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Zijad Krnjić

Elmedin Konaković

Granični prelaz Gradiška

Komentari (8)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Svjedočanstva centra - neprocjenjiva riznica istine

2 h

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska omogućila otvaranje najveće baze svjedočanstava

2 h

0
Заказан састанак лидера владајуће коалиције

Republika Srpska

Zakazan sastanak lidera vladajuće koalicije

2 h

3
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Podrška da svjedočenja o stradanjima budu dokumentovana

3 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner