Lepa Brena je prije Bobe bila u vezi sa jednim političarem: Posvećen mu veliki hit

Jedna od najvećih ljubavi na našim prostorima, kada je riječ o svijetu poznatih, svakako je ona između najveće muzičke zvijezde Lepe Brene i bivšeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića.

Par je svoju ljubav krunisao brakom 1991. godine, a malo ko zna da je prije njega Lepa Brena bila u vezi sa političarem.

Naime, malo je poznato da je Lepa Brena i prije Bobe Živojinovića imala jednu veliku ljubav, a u pitanju je muškarac kojem je posvećen njen veliki hit “Miki moj” (ili “Miki, Mićo”).

Prije nego što je upoznala Živojinovića, Lepa Brena je bila u ljubavi sa Mirkom Krlićem, koji je neko vrijeme bio narodni poslanik i predsjednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje. Njihova romansa odvijala se u prvoj polovini osamdesetih godina, u jeku Brenine najveće slave širom bivše Jugoslavije.

Nedugo nakon raskida, Krlić je 1985. godine za “Jugopapir” i “Sabor” otvorio dušu i ispričao svoju emotivnu priču o Breni.

– Tačno je da je Lepa Brena duže vrijeme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo – mogu reći da je sve to mašta i nečije lijepe želje… Ja mogu da izjavim da je, poslije našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj – istakao je on.

“Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi”

On se tada osvrnuo i na njenu želju da stane na ludi kamen, otkrivši njene najveće strahove iz perioda kada su bili zajedno.

– I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: ‘Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama…Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom – rekao je tada on.

