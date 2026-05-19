Ima istu dijagnozu kao Sloba Vasić! Aleksandra Mladenović otkrila svoju muku

Aleksandra Mladenović odlučila je da javno progovori o izuzetno teškom periodu kroz koji je prolazila, otkrivši da se godinama unazad borila sa anksioznošću.

Ona je prvi put otvoreno pričala o svom mentalnom zdravlju, priznavši da suočavanje sa ovim stanjem nimalo nije bilo lako i da je ostavilo dubok trag na njen svakodnevni život.

Problemi su počeli još u njenoj mladosti, kada je sa svega 18 godina doživjela prvi ozbiljan napad nakon stresnog perioda i ispadanja iz muzičkog takmičenja.

Tokom jednog putovanja Aleksandra se suočila sa simptomima koji su bili toliko intenzivni i uznemirujući da je u prvi mah pomislila da je riječ o ozbiljnom zdravstvenom problemu.

- Nisam znala šta mi je u tom trenutku, počela je da mi se koči lijeva ruka i tako cijela strana. Ja sam mislila da je to šlog. Sve mi je pobijelilo pred očima. Strah, ogroman strah kao da ću da se srušim. Prvi izlaz gde je bio, Svilajnac, mi smo tamo skrenulu i tamo sam otišla kod doktora da mi daju nešto za smirenje. To je bilo poslije ispadanja iz takmičenja. To je bio anksiozni napad, ja nisam znala šta je to. Tamo su mi rekli da je to anksioznost, ja nisam znala šta je to. Tada sam imala 18 godina. Poslije toga sam baš često imala te anksiozne napade. Uspjela sam nekako da sredim godinama. Radila sam na tome, sad umijem da prepoznam. Tad je bilo jako teško, nisam smjela sama da spavam - rekla je ona za "Adria TV".

Scena Aleksandra Mladenović: Shvatila sam zašto imam ljubavnih problema

Podsjetimo, pjevač Sloba Vasić trenutno se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević. On je bio prvo na prijemnom odjeljenju, a onda je premješten na muško odeljenje ove klinike, gdje će nastaviti dalje liječenje. Inače, Sloba je prije tri mjeseca hitno završio u bolnici.

Tada se za medije oglasila Slobina mendadžerka koja je otkrila šta se desilo.

- Sloba se već duže vrijeme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u posljednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svijest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod ljekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je Slobina menadžerka Ajla.

- Važno je naglasiti da nije riječ ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumijevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je potom ona.

(informer)