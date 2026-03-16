Aleksandra Mladenović o "drami" sa Džejlom Ramović: Moji roditelji prolaze agoniju

Srpska pjevačica Aleksandra Mladenović u žiži je javnosti nakon zajedničkog gostovanja u emisiji sa koleginicom iz BiH Džejlom Ramović, gd‌je se Mladenovićeva nije složila sa Ramovićevom da je lako sačuvati privatnost.

Takođe, prilikom jedne igre u toj emisiji Mladenovićeva je pomjerila Džejlinu ruku, što je protumačeno kao grub potez.

Pjevačica je sada progovorila o spornoj situaciji.

Ljubav i seks Ovi horoskopski znakovi će se zaljubiti do kraja marta

"Meni to nije ništa strašno toliko koliko je mojim roditeljima koji sad prolaze kroz agoniju. Totalno je bezveze ispala situacija zbog jedne riječi koja je trebalo da zvuči drugačije. Ispalo je da nekoga mrzim, a uopšte nije takva situacija. Ja Džejlu mnogo volim, ona je meni dolazila na nastupe, kao i ja na njene, tako da nema potrebe da se pravi takva pompa oko svega", izjavila je Aleksandra i dodala:

"Što se tih komentara tiče koje mi ljudi pišu, ako su srećni što su mene izvrijeđali, ja im želim svu sreću. Što se tiče tog guranja, ja sam samo namjestila djevojku i okretala je da se namesti lijepo da joj nacrtam sve u igrici. Nismo se čule jer sam ja posle otišla na put, imala sam milion obaveza", rekla je Aleksandra, prenosi Pink.