Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno i dramatično loše, rekao je za ATV njegov sin Darko Mladić nakon što je na aerodromu, po povratku iz Haga, dočekao svoju majku i suprugu generala Mladića.

Dodao je da su novi nalazi potvrdili da mu je stanje svakim danom sve gore.

"On je kao i kada sam ja bio u posjeti. Ona mu je pričala, a on je klimao glavom kao da govori 'da' ili 'ne'. Pojednu riječ ili dvije je uspio da šapne i to je to. Na žalost, nije bolje. U petak je bilo čak malo lošije. Pitanje je koliko će izdržati", rekao je Mladić za ATV.

Mehanizmu za krivične sudove u Hagu zvanično je upućen zahtjev za hitno puštanje na liječenje u Srbiji, a sada se čeka odluka suda.