Garson i Levi uputili saučešće Dodiku

Predsjednik Američkog udruženja jevrejskih advokata i pravnika Robert Garson uputio je saučešće predsjedniku Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke.
- Poštovani predsjedniče Dodik, bio sam duboko uznemiren kada sam čuo da je preminula vaša majka Mira. Kako moj narod kaže "Una vida larga" - neka Ti je dug život - naveo je Garson.
On je istakao da je siguran da je majka predsjednika Dodika bila duboko ponosna na svog sina i unuke, te da će njeno nasljeđe živjeti kroz njih.
- Neka vam sjećanje na nju bude i blagoslov i utjeha - poručio je Garson u telegramu saučešća.
Telegram saučešća predsjedniku Miloradu Dodiku i njegovoj porodici uputio je i izraelski humanista i privrednik Moše Levi.
- Najdraži predsjedniče Dodik, prijatelju i brate, tužnog srca šaljem Vam telegram saučešća povodom smrti Vaše majke. Verujem da ćeš i u ovom trenutku biti jak. Sa toplim divljenjem i najdubljim saučešćem - naveo je Levi.
(SRNA)
