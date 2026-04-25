Garson i Levi uputili saučešće Dodiku

25.04.2026 13:41

Милорад Додик
Predsjednik Američkog udruženja jevrejskih advokata i pravnika Robert Garson uputio je saučešće predsjedniku Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke.

- Poštovani predsjedniče Dodik, bio sam duboko uznemiren kada sam čuo da je preminula vaša majka Mira. Kako moj narod kaže "Una vida larga" - neka Ti je dug život - naveo je Garson.

Hronika

Muškarac iz BiH preminuo dvadeset minuta nakon pregleda u Hitnoj

On je istakao da je siguran da je majka predsjednika Dodika bila duboko ponosna na svog sina i unuke, te da će njeno nasljeđe živjeti kroz njih.

- Neka vam sjećanje na nju bude i blagoslov i utjeha - poručio je Garson u telegramu saučešća.

Telegram saučešća predsjedniku Miloradu Dodiku i njegovoj porodici uputio je i izraelski humanista i privrednik Moše Levi.

Милорад Додик с мајком

Republika Srpska

Predsjednik Kneseta uputio saučešće Dodiku povodom smrti majke

- Najdraži predsjedniče Dodik, prijatelju i brate, tužnog srca šaljem Vam telegram saučešća povodom smrti Vaše majke. Verujem da ćeš i u ovom trenutku biti jak. Sa toplim divljenjem i najdubljim saučešćem - naveo je Levi.

(SRNA)

Pročitajte više

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Užas kod Podgorice: Izboli muškarca nožem, pa pobjegli

4 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Kamion udario u autobusko stajalište, ima povrijeđenih

4 h

0
Николас Мадуро и његова супруга

Svijet

Vlada Venecuele ima dozvolu da plati advokata za Madura i njegovu suprugu

4 h

0
Вучић упутио саучешће Додику: Нека успомена на мајку буде вјечна утјеха

Republika Srpska

Vučić uputio saučešće Dodiku: Neka uspomena na majku bude vječna utjeha

4 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик с мајком

Republika Srpska

Predsjednik Kneseta uputio saučešće Dodiku povodom smrti majke

4 h

0
Вучић упутио саучешће Додику: Нека успомена на мајку буде вјечна утјеха

Republika Srpska

Vučić uputio saučešće Dodiku: Neka uspomena na majku bude vječna utjeha

4 h

0
Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег

Republika Srpska

Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije uputio saučešće Dodiku

5 h

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Ministar spoljnih poslova Izraela pisao Dodiku

5 h

1

  • Najnovije

17

12

Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

17

05

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

16

59

Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

16

59

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

16

53

Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

