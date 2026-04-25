Garson i Levi uputili saučešće Dodiku

- Poštovani predsjedniče Dodik, bio sam duboko uznemiren kada sam čuo da je preminula vaša majka Mira. Kako moj narod kaže "Una vida larga" - neka Ti je dug život - naveo je Garson.

Hronika Muškarac iz BiH preminuo dvadeset minuta nakon pregleda u Hitnoj

On je istakao da je siguran da je majka predsjednika Dodika bila duboko ponosna na svog sina i unuke, te da će njeno nasljeđe živjeti kroz njih.

- Neka vam sjećanje na nju bude i blagoslov i utjeha - poručio je Garson u telegramu saučešća.

Telegram saučešća predsjedniku Miloradu Dodiku i njegovoj porodici uputio je i izraelski humanista i privrednik Moše Levi.

Republika Srpska Predsjednik Kneseta uputio saučešće Dodiku povodom smrti majke

- Najdraži predsjedniče Dodik, prijatelju i brate, tužnog srca šaljem Vam telegram saučešća povodom smrti Vaše majke. Verujem da ćeš i u ovom trenutku biti jak. Sa toplim divljenjem i najdubljim saučešćem - naveo je Levi.

(SRNA)