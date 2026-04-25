Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije uputio saučešće Dodiku

ATV
25.04.2026 12:05

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Foto: ATV/Branko Jović

Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško uputio je telegram saučešća predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke.

- Poštovani predsjedniče, dragi Milorade sa velikom tugom sam primio vijest o smrti Vaše majke. Primite moje najdublje i najiskrenije saučešće - istakao je Gruško.

On je naglasio da je gubitak majke nenadoknadiv.

- Prijateljski želim da vrijeme i ljubav prema najdražem čovjeku pomognu da preživite taj tužni trenutak. Sa Vama smo u ovom teškom periodu - dodao je Gruško.

Saučešća je uputio i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

