Senad Ramulj sam čuva hiljadu ovaca

ATV
25.04.2026 11:43

Сенад Рамуљ сам чува 1.000 оваца
Senad Ramulj je vjerovatno posljednji veliki ovčar u Bosni i Hercegovini. Trenutno drži oko 1.000 ovaca. U srednjoj Bosni je najveći pojedinac koji ima toliki broj ovaca.

Ne žali se, ali ističe da se ovčarstvo gasi i da mu je došao kraj. Najveći razlog ističe što niko neće da se bavi ovčarstvom.

"To ne može raditi čovjek koji nema ljubavi prema tome. Kod nas se to prenosi s koljena na koljeno. Pokojni brat i otac su se bavili ovime", rekao je Ramulj za kanal "Srednja Bosna Danas".

U obimnom poslu pomažu mu sin, kćerka, supruga i snaja.

Ističe da se radnik za ovu vrstu posla više ne može naći.

Na pitanje koji je period teži za čuvanje ovaca, kaže period janjenja.

"Tada nema ni spavanja jer ako okasniš, janje se smrzne", rekao je.

Njegove ovce su poznate, pa ima i stalne mušterije za kurbane.

"Ako želiš da bude dobro, moraš dati sebe – nema džaba mašala", poručio je.

