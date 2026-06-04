Skandal u eparhiji: Ostavila muža i djecu zbog sveštenika zavodnika

Cijelu Šumadijsku eparhiju potresa strašan skandal nakon što se jedan muškarac javio medijima s tvrdnjom da je tamošnji sveštenik imao aferu s njegovom ženom.

"Moja priča je za Holivud. Sveštenik iz Kragujevca koga bije glas da je zavodnik mi je uništio brak i porodicu. Zaklinjao mi se na časni krst da nema ništa sa mojom ženom, a onda je nastavio po starom".

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Ovako započinje svoju potresnu ispovest za "Telegraf.rs" ogorčeni mještanin (58) koji je, kaže, preko noći ostao bez supruge i posla, potpuno sam sa dvoje maloljetne djece.

Redakciji "Telegrafa" javio se ovaj muškarac (identitet poznat redakciji) koji se požalio na kragujevačkog sveštenika (60), i rekao da mu je sveštenik "preoteo ženu". Slučaj je toliko odjeknuo da je došao i do namjesnika Šumadijske eparhije koji je sveštenika raščinio.

Otišla od kuće, zbog sveštenika ostavila muža i dvoje djece

Sve je, priča on, počelo u selu nadomak Kragujevca gdje je njegova nevjenčana supruga (44) radila kao crkvenjakinja. Lokalni sveštenik koji je dolazio u selo da služi liturgiju, ubrzo je postao glavni seoski trač, opet, jer kako kaže sagovornik pomenutog portala, i ranije su o njemu pričali kao o "zavodniku". A onda, 5. novembra 2025. godine, žena je otišla bez traga i glasa iz porodičnog doma, i ostavila njega, kćerku (10) i sina (16) same.

Nije znao o čemu se radi, o njoj nije bilo traga ni glasa mjesec i po dana, a onda je saznao sve.

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"Do mene su dolazile informacije kako svaki drugi dan stoje njegova parkirana kola, a onda su počeli i da ih sreću po gradu. Kažu mi, 'sveštenik i tvoja žena su zajedno ušli u manastir, došli su zajedno tu i tu'. Kada bih svoju ženu pitao, sve bi poricala, zaklinjala mi se u djecu da nema ništa s njim, i da ju je samo dovezao da ne bi plaćala taksi", počinje on priču za "Telegraf.rs".

Jedne večeri sve je eskaliralo i sveštenik je završio u policiji

Tračevi su se širili, a on se na sve načine trudio da shvati o čemu se radi. Da li su te riječi samo ogovaranje mještana da "ubiju" dosadu ili i ovoga puta važi ona stara, dobra "gdje ima dima, ima i vatre".

E pa, u slučaju sagovornika ispostavilo se, tvrdi on, upravo tako.

"Stavio sam to po strani sve do jednog trenutka, dok nisam vidio da je jedno veče sveštenik dovezao kolima moju kćerku do kuće. Tada sam izletio napolje i počeli smo da se raspravljamo, sve mi je priznao, otišli smo u policiju, dijete je počelo da plače. Tada mi je prvi put priznao da je plaćao sobe, a moja žena je sve to vrijeme živjela sa mnom", priča on.

Kaže da mu je žena, kada nije tu, govorila da je na poslu, da čisti po kućama, da čuva staru baku, a onda je saznao da je sve to bila velika laž.

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"Sveštenik mi je tada priznao da je sve on plaćao, da joj je 600 evra plaćao i stan u gradu, da ona zapravo nije ništa radila. Kada god bih pozvao svoju ženu govorila mi je da ima posla, da brzo kažem šta imam, da mora da se vrati na posao, da je čeka baka i tako dalje", priča on dalje.

Sveštenika stigla kazna

Više nije mogao to da trpi i da sluša tračeve, pa je odlučio da uzme stvar u svoje ruke. Sveštenika je prije mjesec dana (april/maj 2026.) prijavio Šumadijskoj eparhiji.

"I sveštenik je sve priznao namjesniku, a kada sam ga pitao šta sad, namjesnik mi je rekao, mi smo uradili što je do nas, ostalo ćemo vidjeti. Raščinio ga je, sada ga čeka i crkveni sud, ali 90% je sigurno, više neće biti sveštenik. Imao je još 4 godine do penzije", priča sagovornik.

Sveštenik je živio sa popadijom koja je oduvijek, kaže, sumnjala, ali je, kaže sagovornik, ona jedna mirna i povučena žena, sada pomalo i bolešljiva. Djecu nisu imali.

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Kada je situacija izmakla kontroli popadija više nije mogla da se nosi sa tom sramotom.

"Došao je kući kod svoje žene, popio je kafu, rekao joj da mora da razmisli o svemu šta će i kako će i otišao. Popadija je onda promijenila brave, sve mi ispričala. Pretpostavljam da su sada zajedno moja žena i on. Uspio sam da izgladim odnos toliko da djeca idu kod nje, da se vide, ali i njih je obmanula da čuva babu. Malo po malo i djeca su počela da mi priznaju da im sveštenik daje džeparac, da ih dovozi, da im šalje poruke", priča ovaj muškarac.

Dok je prethodnih mjeseci trajala čitava drama i dok je pokušavao da sazna šta se dešava između njegove žene i sveštenika, naš sagovornik kaže da je u više navrata pokušavao da kontaktira sa sveštenikom.

"On je tada preda mnom pozvao nju da joj kaže da više ne mogu da budu zajedno. Mislio sam da je ispao donekle fer, jer mi je priznao sve i rekao da neće. Ja sam mu dao krst da ga poljubi i da obeća da neće biti sa njom. Poljubio ga je, obećao je, zakleo se, ali je nastavio", kaže.

Od 5. novembra 2025. godine njegov život se potpuno promijenio. Morao je, kaže, da ostavi svoju karijeru muzičara kako bi mogao da brine o djeci, a problem je veći jer mu kćerka ima zdravstvenih teškoća. Kaže da je osjetio da se posljednjih godinu dana nešto dešava u braku, žena ga je izbjegavala, govorila da je umorna, kaže da je uvijek bila nervozna, počela je da ga ispituje da li bi joj plaćao alimentaciju kada bi otišla.

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I ipak, na kraju, otišla je. U selu se, naravno, pročulo za ovaj skandal. Sagovornik kaže da ima sve dokaze, da ima i snimak razgovora sa sveštenikom koji je poslao redakciji, ali ga "Telegraf" nije objavio zbog poštovanja anonimnosti.

Redakcija portala "Telegraf.rs" poslala je upit i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Eparhiji šumadijskoj, ali do objavljivanja teksta odgovore nije dobila.