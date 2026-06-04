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Poznato ko je ubio srpskog vojnika u Libanu

Autor:

ATV
04.06.2026 21:56

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Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su izvještaj nakon što je tokom noći izvršen napad na pripadnike Ujedinjenih nacija u južnom Libanu.

U tom napadu poginuo je pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović.

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"Hezbolah je ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaje UNIFIL i ubile pripadnika osoblja UN u južnom Libanu", navodi se u saopštenju IDF i dodaje:

"Tokom noći, Hezbolah je ispalio nekoliko minobacačkih granata koje su pale unutar položaja snaga UNIFIL u oblasti Dibin u južnom Libanu - ubivši jednog pripadnika osoblja UN i ranivši dvojicu. Ispitivanje putanje lansiranja jasno ukazuje da je vatru izvela teroristička organizacija Hezbolah".

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Podsjećamo, pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta.

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Tagovi :

Milovan Jovanović

Vojska Srbije

Izrael

Liban

Hezbolah

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