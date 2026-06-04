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Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović poginuo u Libanu

Autor:

ATV
04.06.2026 09:36

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Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану

Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gdje je preminuo oko 4.00 časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U napadu su povrijeđena još dva pripadnika međunarodnih snaga, jedan iz oružanih snaga El Salvadora i jedan iz oružanih snaga Španije.

Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece.

Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu, od januara ove godine.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije.

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Tagovi :

Milovan Jovanović

Vojska Srbije

Liban

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