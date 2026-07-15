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Trišić Babić: Visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 08:38

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ОХР
Foto: ATV

Visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo vidjeti u kom pravcu će se događaji dešavati, rekla je Ana Trišić Babić.

"Od trenutka kada visoki predstavnik nije izabran u junu, a nisam ni očekivala da se to desi, sve je ukazivalo na to da neće ni biti za dogledno vrijeme izabran. I to u trenutku kada se pojavila dva kandidata. Bio je jedan kandidat, kada je Francuska nominovala svog kandidata, tad je već bilo jasno da se visoki predstavnik neće tako brzo imenovati - rekla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske za RTRS.

Trišić Babić je istakla da se ništa neuobičajeno ne dešava, da BiH nema visokog predstavnika, ali se normalno radi.

"Postoji parlamentarni život, vlada, vlada entiteta, događaji se odvijaju bez ikakvih problema, bez visokog predstavnika. Ja bih željela da vidim da je ovo trenutak, ovo što imamo, tu isto tako nepostojeću funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika, da je to jednostavno neka međufaza u kojoj ćemo se mi ovdje svi, a ne mi u Republici Srpskoj, mi smo se odavno odvikli i otkačili od visokog predstavnika i Kancelarije visokog predstavnika, da je to jedna faza u kojoj će se Sarajevo isto tako prilagoditi da visoki predstavnik apsolutno nije više potreban u ovoj zemlji", rekla je Trišić Babić.

Naglasila je da je za BiH potreban unutrašnji dijalog.

- Međunarodna zajednica nije odustala, ali evidentno je da se ne mogu dogovoriti. Zato se mi moramo dogovarati i vratiti na bazični Dejtonski sporazum. I sve što postoji mimo Dejtona, moramo se opet dogovoriti mi unutar BiH - jasna je Trišić Babić.

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Ana Trišić Babić

visoki predstavnik

OHR

Sarajevo

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