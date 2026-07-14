Pala s krova? Pronađena bomba kod zgrade RTV Herceg-Bosne

Ručna bomba pronađena je danas u blizini ulaza u zgradu u kojoj se nalazi Radio-televizija Herceg-Bosne u Kiseljaku, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Bombu su pored šahta uz stambenu zgradu uočile dvije maloljetne osobe, o čemu je policija u Kiseljaku obaviještena nakon 16 časova.

BiH Loše vijesti za putnike iz BiH: Viz Er ukida popularnu liniju

Policija je na licu mjesta zatekla lice M.K. koje je reklo da su oko 15.30 časova izvođeni radovi na krovu zgrade tokom kojih je pao predmet za koji je mislio da je kamen, ali on vizuelnim pregledom nije pronađen.

Tim Civilne zaštite iz Busovače uklonio je ručnu bombu oko 17.30 časova.