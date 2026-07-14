Ambasada SAD u Sarajevu: Nastavljamo s podrškom Zanardija Landija

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, ambasadora Antonija Zanardija Landija, za sljedećeg visokog predstavnika u BiH, odgovor je američke Ambasade u Sarajevu.
Republika Srpska
Stevandić: Niko se ne otima za mjesto u OHR, zbog odlučnosti Srpske
"Sjedinjene Američke Države ne razmatraju nijednog drugog kandidata za tu poziciju. Luis Krišok je trenutno vršilac dužnosti visokog predstavnika, a izabra ga je Savjet za implementaciju mira nakon što evropske članice nisu uspjele postići konsenzus na sastanku održanom 3. i 4. juna", dodaje se u saopštenju.
Republika Srpska
Trišić Babić: Visoki predstavnik više nije potreban BiH
Ističu da će se Krišok povući s funkcije vršioca dužnosti nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika.
"Sjedinjene Američke Države smatraju da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok ima sva potrebna ovlaštenja za očuvanje stabilnosti u BiH i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma", zaključuje se u saopštenju.
(RTRS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
5 h1
BiH
7 h0
BiH
1 d0
BiH
1 d3
Najnovije
17
56
17
52
17
51
17
43
17
35
Trenutno na programu