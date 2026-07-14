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Ambasada SAD u Sarajevu: Nastavljamo s podrškom Zanardija Landija

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 16:21

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Амбасада САД у Сарајеву: Настављамо с подршком Занардија Ландија

Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, ambasadora Antonija Zanardija Landija, za sljedećeg visokog predstavnika u BiH, odgovor je američke Ambasade u Sarajevu.

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"Sjedinjene Američke Države ne razmatraju nijednog drugog kandidata za tu poziciju. Luis Krišok je trenutno vršilac dužnosti visokog predstavnika, a izabra ga je Savjet za implementaciju mira nakon što evropske članice nisu uspjele postići konsenzus na sastanku održanom 3. i 4. juna", dodaje se u saopštenju.

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Ističu da će se Krišok povući s funkcije vršioca dužnosti nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika.

"Sjedinjene Američke Države smatraju da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok ima sva potrebna ovlaštenja za očuvanje stabilnosti u BiH i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma", zaključuje se u saopštenju.

(RTRS)

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Ambasada SAD u BiH

Antonio Zanardi Landi

OHR

visoki predstavnik

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