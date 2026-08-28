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Upozorenje za građane: Ne unosite podatke, širi se SMS sa lažnim saobraćajnim kaznama

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 22:20

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Građanima BiH počele su stizati sumnjive poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijske službe te od primaoca traže da putem dostavljenog linka plate navodnu kaznu za prekoračenje brzine.

Redakciji portala CrnaHronika su dostavljeni primjeri poruka i stranice na koju vodi link, a riječ je o veoma uvjerljivom pokušaju prevare. Prevaranti koriste naziv i vizuelni identitet IDDEEA-e kako bi kod građana stvorili utisak da se nalaze na službenoj stranici institucije.

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U jednoj od poruka navodi se čak i izmišljeni broj predmeta, ograničenje brzine i navodno izmjerena brzina vozila. Pimaocu se potom poručuje da uplatu mora izvršiti u kratkom roku kako bi ostvario „50 posto smanjenja kazne“.

Posebno je opasno što link vodi na stranicu koja na prvi pogled podsjeća na službenu stranicu IDDEEA-e. Međutim, domen prikazan na dostavljenim fotografijama završava na „gouv-ba.cam“, što je jasan znak za uzbunu i nije službeni domen institucija Bosne i Hercegovine.

Na lažnoj stranici od građana se najprije traži unos registarske oznake vozila, nakon čega se prikazuju navodni podaci o prekršaju, iznos kazne i mogućnost ostvarivanja popusta.

U primjeru koji je dostavljen prikazana je kazna od 270 KM, odnosno 135 KM uz navodni popust od 50 posto. Nakon toga otvara se obrazac za „sigurno plaćanje“ u koji žrtva treba unijeti ime vlasnika kartice, broj bankovne kartice, datum isteka i CVV sigurnosni kod.

Upravo je to jedan od ključnih pokazatelja fišing prevare čiji cilj može biti pribavljanje podataka s bankovne kartice i njihova zloupotreba.

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Građanima se savjetuje da ne otvaraju dostavljeni link, ne unose registarske oznake niti bilo kakve lične ili bankovne podatke i ne vrše uplatu. Sumnjivu poruku najbolje je izbrisati i označiti kao neželjenu.

Ako je neko već unio podatke svoje bankovne kartice na ovakvoj stranici, potrebno je što prije kontaktirati banku koja je izdala karticu, zatražiti njenu blokadu i prijaviti slučaj nadležnoj policijskoj ili sajber jedinici.

Prevaranti sve češće izrađuju stranice koje vizuelno gotovo u potpunosti oponašaju službene portale, zbog čega je prije unošenja bilo kakvih podataka izuzetno važno provjeriti tačnu internetsku adresu stranice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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prevara

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SMS prevara

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