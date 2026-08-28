Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila: Zbog teške nesreće saobraćaj otežan

Autor:ATV redakcija
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Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Dolac, na magistralnoj cesti Vitez – Travnik, saobraćaj se odvija otežano.
Vozačima se preporučuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom dionicom. Prema informacijama Vijesti.ba, vatrogasci trenutno izvlače dvije povrijeđene osobe iz vozila.
Društvo
Veća podrška oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim porodicama
Kako je saopšteno iz BIHAMK-a, saobraćaj se odvija kroz parking benzinske pumpe.
Više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.
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