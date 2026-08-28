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Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila: Zbog teške nesreće saobraćaj otežan

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 19:42

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Dolac, na magistralnoj cesti Vitez – Travnik, saobraćaj se odvija otežano.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom dionicom. Prema informacijama Vijesti.ba, vatrogasci trenutno izvlače dvije povrijeđene osobe iz vozila.

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Kako je saopšteno iz BIHAMK-a, saobraćaj se odvija kroz parking benzinske pumpe.

Više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Travnik

Vatrogasci

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