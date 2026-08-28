Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila: Zbog teške nesreće saobraćaj otežan

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Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Dolac, na magistralnoj cesti Vitez – Travnik, saobraćaj se odvija otežano.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom dionicom. Prema informacijama Vijesti.ba, vatrogasci trenutno izvlače dvije povrijeđene osobe iz vozila. Društvo Veća podrška oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim porodicama Kako je saopšteno iz BIHAMK-a, saobraćaj se odvija kroz parking benzinske pumpe. Više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

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