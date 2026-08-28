Istočno Sarajevo: Na temeljima Sabornog hrama odata počast Ratku Mladiću

Na temeljima Sabornog hrama Hrista Spasitelja, Na Trgu Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu služen je pomen generalu Ratku Mladiću.

"Ovaj hram koji se gradi i koji ćemo podizati svjedok je i spomenik jednog teškog vremena, u kojem je jedna od ličnosti bio i Ratko Mladić, koji svoju borbu nije završio 1995. godine, već se borio do momenta kada se upokojio", poručilo je sveštenstvo Istočnog Sarajeva.

Predsjednik opštinske Boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak istakao je da legende ne umiru već žive u srcima naroda Republike Srpske.

"General Mladić je stao na čelo odbrane srpskog naroda i nepravedno je osuđen, a dao je doprinos u stvaranju Republike Srpske", rekao je Tuševljak.

Nakon pomena generalu Mladiću grupa mlađih ljudi postavila je transparent na dvorani na Trgu Republike Srbije sa natpisom: "Nek je tvojoj majci hvala" i upalili baklje.

General Mladić preminuo je juče u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu.