Ćurić: Novi požar se kreće prema plućima Trebinja, preusmjerene snage

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da, iako je proglašeno vanredno stanje u Zupcima, životi i objekti nisu ugroženi, ali da se novi požar kreće prema borovoj šumi koja predstavlja pluća Trebinja.

"Proglašeno je vanredno stanje upravo na području Mjesne zajednice Zubci i ovaj dio Obdine. Opet, ponavljamo, nije ništa alarmantno, nije ništa kritično u smislu da su ugroženi životi, da su ugroženi objekti, ali ovo je novi požar koji je upravo mogao i dalje prijetiti da ugrozi deponiju. Znamo šta znači kad dođe do zapaljenja. Upravo ovaj dio, jedan koji je kabasti materijal ili šta je već deponovano u prethodnom periodu, je već zapaljen i već pravi određene poteškoće i probleme. Ali on je upravo, kao što ste primijetili na terenu, prebacio vatru preko magistralnog puta i krenuo je ka ovom brdu Strač i ide prema naseljenom mjestu Gučina, gdje se nalazi upravo borova šuma. To su pluća grada Trebinja, mi to veoma dobro znamo, tako da smo sad preusmjerili sve snage sa drugih požarišta na ovaj dio ovdje", rekao je Ćurić i dodao:

"Očekujemo uskoro da nam stigne i dodatnih 20 pripadnika Oružanih snaga. Takođe, očekujemo helikopter Oružanih snaga da počne da dejstvuje, Er Traktor je takođe krenuo iz Mostara prema Trebinju. Uputili smo i zahtjev Republičkoj upravi civilne zaštite da i oni kontaktiraju ostale jedinice iz regiona i da upute jedinice prema nama. Tako da, kažem opet, za sada ništa nije alarmantno, ali situacija se značajno pogoršala u odnosu na, znači, vrijeme koje je bilo prije nego što se pojavio ovaj požar na deponiji".

Dodao je da je požarna linija trenutno duga oko 30 kilometara.

"Na teritoriji grada Trebinja je i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od prvog dana i helikopter Oružanih snaga od prije sedam dana", kaže Ćurić.

Govoreći o požaru na deponiji, Ćurić kaže da je na terenu oko 150 ljudi koji se bore sa vatrenom stihijom.

"Da li su to profesionalni vatrogasci ili mještani ili dobrovoljna vatrogasna društva ili, kao što ste rekli, radnici komunalnog preduzeća i vodovoda, manje je važno, otprilike oko 150 njih je trenutno raspoređeno. I ono što je veoma važno — morate da čuvate ljudske živote. Sad da mi ovdje dovedemo 500 ljudi, neko treba da rukovodi sa njima. A u ovom slučaju, 150 ljudi, mi kontrolišemo situaciju, pratimo situaciju, nadamo se da neće doći do nikakvih problema jer upravo ovo što sam vam ispričao, stavili smo pod kontrolu dobrim dijelom do 12 časova, međutim otprilike oko 12 časova kada se desio ovaj požar, bukvalno se situacija totalno promijenila. I kažem opet, evo sad pratimo, nadamo se da ćemo upravo ovdje uspjeti da uhvatimo ovaj krak iznad Gornjeg Čičeva i spojiti sa ovim dole, znači, krakom prema Vidikovcu iznad grada Trebinja. Nadamo se možda čak i prije, odmah u pravcu Strača. To je strategija trenutno i planovi aktivni- onaj, rada", kaže gradonačelnik Trebinja.

O uzrocima požara, dodaje, rano je govoriti, ali policija radi na otkrivanju.

"Upravo policija radi svoj dio posla koliko smo upućeni. I ono što je najvažnije i što smo prethodnih dana komentarisali je da se konačno riješe uzroci požara, da se pronađu počinioci — da li je namjerno, da li je greškom nekom ili nehotice, to je manje važno koliko je važno kada vidite da imamo ekološku katastrofu", rekao je Ćurić.

"Pa evo konkretno smo se čuli i sa direktorom Republičke uprave civilne zaštite i sa premijerom, gospodinom Minićem. Ostvarili smo komunikaciju, trenutno se analizira stanje u cijeloj Republici Srpskoj da se vidi šta je od resursa na raspolaganju i dobili smo povratne informacije da se već prikupljaju jedinice na području Istočnog Sarajeva, da se kreću prema Trebinju. Tako da, kažem opet, u svakom slučaju, trenutna je situacija da uspijemo pratiti da ne bi došlo do još većih problema. I isto tako, zašto ne reći, i ovi su ljudi već preumorni. I naravno, materijalno-tehnička sredstva su nam već dobrim dijelom potrošena. Evo, nažalost, jutros je došlo do samozapaljivanja jednog vozila, vjerovatno zbog preopterećenja, jer vidite i sami, na 40 stepeni skoro pa da ne možete da da sjedite, ono što kažu, a ne kad dođe do preopterećenja, a pogotovo kada dođete u situaciju da bukvalno sa vozilima ulazite u požar", zaključio je on