Ćurić o požarima: Ogromna ekološka šteta, na sreću nema ljudskih žrtava

Požari na području Trebinja i dalje su aktivni, a vatrogasci, pripadnici spasilačkih službi, mještani i pripadnici MUP-a Republike Srpske te Oružanih snaga BiH danonoćno se bore sa vatrenom stihijom na izuzetno nepristupačnom terenu.

Gradonačelnik Mirko Ćurić ističe da, uprkos velikoj ekološkoj šteti i iscrpljenosti ljudstva, za sada nema povrijeđenih niti materijalne štete na objektima stanovništva.

„Imali smo kraću pauzu, ali kao što smo svi mogli vidjeti, u posljednjih mjesec, pa dvadeset dana sigurno, bore se naši vatrogasci sa požarima. Da li je u pitanju Trebinje ili okolina, manje je važno, važno je to da je za njih sve veoma iscrpno. Od jutros požar gasi helikopter Oružanih snaga, a u toku dana očekujemo da stigne i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske“, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Trebinje na raspolaganju u akciji gašenja vatrene stihije ima i 20 vojnika Oružanih snaga BiH, kako navodi gradonačelnik Trebinja te naglašavajući prisustvo kao i aktivnosti svih raspoloživih službi sa područja Trebinja.

„Naravno i mještani. Svi su uključeni danonoćno. Sinoć smo imali teške trenutke, baš kod izvorišta Vrelo Oko, takođe teški trenuci gdje smo se borili da vatra ne pređe iznad grada u borovu šumu. Presjecali su tu naši pripadnici spasilačkih jedinica“, rekao je Ćurić.

Kako navodi gradonačelnik Trebinja, požar u mjestu Zupci je i dalje aktivan kao i u selu Konjsko gdje trebinjski vatrogasci pokušavaju da odbrane pomenute dijelove kako vatra ne bi zahvatila borovu šumu i prešla u pravcu Bijele Gore.

„Izrazito nepristupačan teren. Bukvalno se provlače kroz pješačke staze ili kako ih neko zove kozje staze. U svakom slučaju jako nepristupačno, koriste čak i čatrnje koje su tu već dugi niz godina. Kada dođe do nestanka struje, nestaje i mobilne telefonije pa koriste motorole, mnogo otežavajućih okolnosti“, navodi Ćurić.

Ono što je najvažnije, kako ističe Ćurković jeste činjenica da u ovom trenutku nema materijalnih i onih najdragocjenijih gubitaka, a to su ljudski životi.

„Nema razloga ni za paniku, ali bih svakako iskoristio priliku još jednom evo da pozovem sve sugrađane da se uključe. Prije nekih pola sata smo imali novi požar, upravo na deponiji. Šta se desilo? Šta je uzrok? Sve je to manje važno, ono što je važno jeste da je Komunalno preduzeće uspjelo to da sanira na brzinu“, rekao je Ćurić.

Grad Trebinje je u kontaktu sa Civilnom zaštitom Republike Srpske, gdje cjelokupna koordinacija, organizacija helikoptera, kao i druge aktivnosti na suzbijanju požara, rade uz njihovu pomoć.

„Uputili smo zahtjev za podršku, što se tiče nabavke i određene opreme. Imamo obećanja i nema razloga za sumnju. Za ovaj požar konkretno sada imali smo podršku Ljubinja, Bileće, iz Herceg Novog, a evo sad vjerovatno ćemo i sa Nikšićem stupiti u kontakt da dođe i jedna njihova cisterna jer imamo problem, a koji se odnosi na snabdijevanje ljudi pitkom vodom. Ovdje mislim na one ljude koji imaju značajan broj stoke i u ozbiljnom su problemu“, rekao je Ćurić.

Ogromna je ekološka šteta te je neprocjenjiva u ovom trenutku, kako kaže Ćurić. Ono što ih čini optimističnim jeste činjenica da nema izgubljenih ljudskih ćivota te nije pričinjena materijalna šteta na objektima stanovništva.

„Nije lako ni funkcionisati. Kao što možete vidjeti, ni mi trenutno na 35 stepeni, gdje je prilično čisto i skoro pa da ništa ne radimo, uz dužno poštovanje svemu što činimo, zamislite, kako je njima sa 25 litar vode na leđima i sa tim silnim temperaturama, nije im ni malo lako. Hvala im svima, to je i njihov i naš posao zajednički, ali se sve to može riješiti ukoliko od početka svi budemo malo odgovorniji“, poručuje Ćurković.