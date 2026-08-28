Britanski premijer odbacio mogućnost raspisivanja referenduma

Britanski premijer Endi Bernam odbacio je mogućnost raspisivanja referenduma o ujedinjenju Irske, poručivši da glasanje o statusu Sjeverne Irske nije na stolu.

Lider laburista rekao je da su referendumi o Bregzitu i nezavisnosti Škotske pokazali da se „problemi koji proizlaze iz takvih situacija teško rješavaju“.

Tokom svoje prve zvanične posjete Sjevernoj Irskoj, Bernam je rekao da bi fokus trebalo da bude na javnim službama i rješavanju problema rastućih troškova života.

„Moramo da riješimo probleme koji su nam sada pred očima“, rekao je on za Bi-Bi-Si (BBC).

Bernam se sastao sa premijerkom Sjeverne Irske Mišel O'Nil, zamjenicom prve ministarke Emom Litl-Pengeli, kao i liderima glavnih stranaka u Skupštini Sjeverne Irske.

Njegova posjeta uslijedila je nakon poziva vlade Sjeverne Irske da joj London obezbijedi dodatna sredstva kako bi ublažila pritisak na budžet.

Četvorostranačka koaliciona vlada u Stormontu, parlamentu Sjeverne Irske, još nije usvojila budžet, iako je finansijska godina počela prije gotovo pet mjeseci.

Prema podacima nadzornog tijela za javnu potrošnju, ministarstvima Sjeverne Irske nedostaje oko 1,6 milijardi funti.

Pošto nema dogovorenog plana, javne službe funkcionišu na osnovu privremenih aranžmana.

„Referendum nije na stolu“

Bernam je rekao da želi da sa političkim liderima Sjeverne Irske vodi „iskren razgovor“.

„Ako možemo da radimo zajedno, sagledamo gdje je moguće ostvariti uštede ili šta može da se uradi drugačije, ispravno je i potrebno da tražim ta uvjeravanja“, rekao je on.

Premijer je upitan i da li bi mogao da raspiše referendum o tome da li Sjeverna Irska treba da ostane dio Ujedinjenog Kraljevstva ili da se ujedini sa Republikom Irskom.

„Očigledno sam ovdje, kao što sam ranije rekao, da saslušam i zauzeću pristup zasnovan na saradnji, ali neka pitanja biće van stola, a to je jedno od njih. Moramo da se usredsredimo na to da ljude što bolje ujedinimo“, odgovorio je Bernam.

Kao razlog naveo je referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije 2016. godine i referendum o nezavisnosti Škotske iz 2014.

On je ukazao na probleme sa troškovima života u Sjevernoj Irskoj i potrebu da se što prije usvoji budžet kako bi javne službe mogle normalno da funkcionišu.

„Deceniju nakon referenduma o Bregzitu mislim da smo imali previše podjela, previše svađa i previše gledanja unazad. Moramo da riješimo stvari koje su nam pred očima“, poručio je Bernam.

Iz Dauning strita saopšteno je da se premijer sa prvom ministarkom i njenom zamjenicom saglasio da njihov zajednički fokus mora biti na saradnji, stabilnosti, jačanju javnih službi i pružanju prostora za predah građanima koji se suočavaju sa rastućim troškovima života.

Bernam je takođe izrazio odlučnost da pronađe rješenje za budžet vlade Sjeverne Irske.

Lider Demokratske unionističke partije (DUP) Gevin Robinson pozdravio je priliku za razgovor sa premijerom.

Njegove izjave o referendumu o statusu Sjeverne Irske ocijenio je kao „posebno ohrabrujuće“, navodeći da se njima „stavlja tačka na besmislice“ o kojima se govorilo posljednjih mjeseci.

Međutim, liderka Šin Fejna Meri Lu Mekdonald rekla je da je sastanak sa Bernamom bio „veoma otvoren i direktan“.

„Veoma jasno smo mu rekli da guranje glave u pijesak nije plan, nije strategija, nije mudro i za nas nije prihvatljivo“, rekla je ona.

(Telegraf)