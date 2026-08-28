Šekovići: Plaketa Miniću za doprinos razvoju opštine

Predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću povodom Slave i Dana opštine Šekovići, uručena je danas Povelja opštine za poseban doprinos razvoju ove lokalne zajednice.

Minić je u obraćanju na svečanoj akademiji poručio da se svaki dan pokazuje kako se voli Republika Srpska, najviše zbog onih koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.

"Volimo je tako što uvažavamo borce, logoraše, majke sa bolesnom djecom, roditelje njegovatelje, kada djeci obezbijedimo udžbenike i kada radimo sve ove investicije u Šekovićima. I tako se voli i jača Republika Srpska", naglasio je Minić.

On je istakao da je Republika Srpska skinula međunarodne okove, te da je prošlo vrijeme kada su proganjane institucije Srpske.

Minić je naveo da pravosuđe u BiH i danas podnosi mnogo prijava samo zato što je neko bio Srbin, ističući da će Republika Srpska riješiti i to.

"Neće nam suditi Sarajevo zato što sada imamo i moći i snage, zato što smo se otvorili prema svijetu i radimo investicije", naglasio je premijer Republike Srpske.

Minić je dodao i da ne postoji opština u Republici Srpskoj u kojoj nije uloženo.

"Nećemo stati, naročito sada - 7,4 milijarde KM je investicioni ciklus u Republici Srpskoj i 1.400 više zaposlenih i Republika Srpska konačno kreće putem kojim treba da ide", rekao je Minić.

On je poručio i da je Republika Srpska uvijek bila na pravoj strani istorije.

"Otadžbinu moramo da volimo svi, a to je zastava, slava, to su grobovi onih koji su najzaslužniji za Republiku Srpsku", zaključio je Minić, prenosi Srna.