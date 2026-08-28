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Zvezda izdala hitno saopštenje poslije debakla

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 14:36

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Звезда издала хитно саопштење послије дебакла
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Upravni odbor Crvene zvezde oglasio se poslije teškog poraza u Plzenju, zatražio hitnu analizu sportskog sektora i stručnog štaba, a izbori za predsjednika kluba i novi Upravni odbor biće održani početkom decembra.

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Viktorije u Plzenju sa 5:1 i tako ostali bez Lige Evrope.

Saopštenje Upravnog odbora FK Crvena zvezda vam prenosimo u cjelosti i bez redakcijskih korekcija:

"Upravni odbor FK Crvena zvezda je održao sjednicu poslije utakmice u Češkoj i donio sljedeće zaključke:

1. Upravni odbor je ocijenio poraz u Plzenju kao jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji Crvene zvezde i zatražio od sportskog sektora da u saradnji sa šefom stručnog štaba u najkraćem roku napravi analizu i podnese izvještaj Upravnom odboru.

2. Zakazane izbore za predsjednika kluba i novi Upravni odbor u skladu sa statutarnom procedurom sprovesti odmah po završetku jesenjeg dijela prvenstva 4, 5. i 6. decembra.

3. Do okončanja izbornog procesa mobilisati sve raspoložive sportske kapacitete i ostvariti sve zacrtane sportske ciljeve, a to su osvajanje jesenje šampionske titule i pobjede u Ligi konferencije koje nas vode u završnicu ovog UEFA takmičenja.

4. Maksimalno odgovorno i profesionalno se ophoditi prema svim izazovima u cilju stabilizacije čitavog kluba do izbora novog rukovodstva".

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Tagovi :

FK Crvena zvezda

Liga Evrope

Liga Konferencija

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