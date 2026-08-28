Borac saznao rivale: Atalanta dolazi u Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca saznali su rivale u Ligi konferencija, a najteži protivnik će biti italijanska Atalanta koja će gostovati u Banjaluci.
Borac će tako ići u Atinu u goste Panatinaikosu, a čekaće finski Kups.
Crveno-plavi će putovati u Škotsku gdje će imati duel sa Hartsom, a u Banjaluci će ugostiti letonsku Rigu.
Borac će ići i u Švedsku gdje će igrati protiv Mjalbija.
Crvena zvezda dobila je rivale nakon žrijeba za Ligu konferencija u Monte Karlu.
Crveno-bijeli će dočekati Kopenhagen, ugostiće i Trabzon, čija je prva zvijezda Mohamed Salah, tu su još Lugano, Gent, Inter Eskalades i Iberija Tbilisi.
Šampion Srbije izvukao je najslabijeg rivala iz prvog šešira, ali najtežeg iz četvrtog, a to je Trabzon, koji je nedavno doveo bivšeg asa Liverpula Mohameda Salaha.
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