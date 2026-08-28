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Borac saznao rivale: Atalanta dolazi u Banjaluku

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 13:43

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Борац сазнао ривале: Аталанта долази у Бањалуку
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca saznali su rivale u Ligi konferencija, a najteži protivnik će biti italijanska Atalanta koja će gostovati u Banjaluci.

Borac će tako ići u Atinu u goste Panatinaikosu, a čekaće finski Kups.

Crveno-plavi će putovati u Škotsku gdje će imati duel sa Hartsom, a u Banjaluci će ugostiti letonsku Rigu.

Borac će ići i u Švedsku gdje će igrati protiv Mjalbija.

Crvena zvezda dobila rivale

Crvena zvezda dobila je rivale nakon žrijeba za Ligu konferencija u Monte Karlu.

Crveno-bijeli će dočekati Kopenhagen, ugostiće i Trabzon, čija je prva zvijezda Mohamed Salah, tu su još Lugano, Gent, Inter Eskalades i Iberija Tbilisi.

Šampion Srbije izvukao je najslabijeg rivala iz prvog šešira, ali najtežeg iz četvrtog, a to je Trabzon, koji je nedavno doveo bivšeg asa Liverpula Mohameda Salaha.

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FK Borac

Liga Konferencija

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