Zeljković: Večeras je ostvaren veliki uspjeh, ovo je poklon našim navijačima

Banjalučki Borac večeras je slavio sa 2:1 na Gradskom stadionu poslije preokreta i na taj način postao šampion BiH koji je izborio grupnu fazu Lige Konferencija

"Večeras je ostvaren veliki uspjeh. Želim prije svega da čestitam igračima, treneru, stručnom štabu, Ovo je njihov rezultat, i momci su zaista dali 100 odsto od sebe, a uostalom tako je i svaki put kada izađu na teren, daju svoj maksimum i rezultat je tu" rekao je Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK Borac.

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On se nakon utakmice posebno zahvalio navijačima Borca, koji su i večeras bili uz svoje igrače:

"Veliko hvala i navijačima, ovo je pobjeda za njih. Bez navijača ovo sve ne bi imalo smisla, Banjaluka je pokazala veliku ljubav prema Borcu. Na stoti rođendan našeg velikana nismo mogli da napravimo veći uspjeh - osvojili smo titulu, plasirali smo se u grupnu fazu Lige konferencija i ovo je najljepši poklon našim navijačima. Veliko im hvala, a siguran sam da će se igrači i dalje truditi da ispišu istoriju" zaključio je Zeljković za ATV.