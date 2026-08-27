Bruka Crvene zvezde kakva dugo nije viđena u Evropi

Autor:Stevan Lulić
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Fudbaleri Crvene zvezde priredili su srpskom fudbalu bruku kakva dugo nije viđena u Evropi.
U revanšu plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja njihova mreža je napunjena do vrha.
Česi su slavili sa i tako otišli u Ligu Evrope, iako su Beograđani imali sve u svojim nogama nakon prve utakmice u kojoj su slavili sa 3:0.
Svega osam minuta trebalo je domaćinu da dođe do prednosti. Suare je probio po desnoj strani, ono što je radio tokom čitavog meča. Centrirao je, a tamo je Adu uspio da postigne gol.
Ipak, djelovalo je da Zvezda nije došla u Češku sa bijelom zastavom svega tri minuta kasnije. Nakon 11 minuta igre bilo je 1:1, a Mirko Ivanić je bio strijelac!
To je ujedno bio i konačan rezultat prvog poluvremena.
A, onda potpuni sunovrat šampiona Srbije.
Već u 51. minutu penal za domaćina, ali Beograđane spasava Mateus koji je sjajno pročitao Adua.
Dva minuta kasnije novi šok. Bukari dobija crveni i ostavlja Zvezdu na cjedilu.
Nije dugo trebalo da Česi to iskoriste, pa u 57. minutu dobijaju novi penal iz kojeg dolaze do 2:1. Strijelac je bio Višinski.
Samo pet minuta kasnije već je Viktorija došla na gol do produžetaka. Ovaj put u nevolje srpskog šampiona gura Hrošovski.
U četvrtom minutu sudijske nadoknade za produžetke pogađa Kabongo, da bi tamo za konačnih 5:1 mrežu zatresao Krčik i tako doveo Zvezdu do velikog poniženja.
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