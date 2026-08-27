Bruka Crvene zvezde kakva dugo nije viđena u Evropi

Fudbaleri Crvene zvezde priredili su srpskom fudbalu bruku kakva dugo nije viđena u Evropi.

U revanšu plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja njihova mreža je napunjena do vrha.

Česi su slavili sa i tako otišli u Ligu Evrope, iako su Beograđani imali sve u svojim nogama nakon prve utakmice u kojoj su slavili sa 3:0.

Svega osam minuta trebalo je domaćinu da dođe do prednosti. Suare je probio po desnoj strani, ono što je radio tokom čitavog meča. Centrirao je, a tamo je Adu uspio da postigne gol.

Ipak, djelovalo je da Zvezda nije došla u Češku sa bijelom zastavom svega tri minuta kasnije. Nakon 11 minuta igre bilo je 1:1, a Mirko Ivanić je bio strijelac!

To je ujedno bio i konačan rezultat prvog poluvremena.

A, onda potpuni sunovrat šampiona Srbije.

Već u 51. minutu penal za domaćina, ali Beograđane spasava Mateus koji je sjajno pročitao Adua.

Dva minuta kasnije novi šok. Bukari dobija crveni i ostavlja Zvezdu na cjedilu.

Nije dugo trebalo da Česi to iskoriste, pa u 57. minutu dobijaju novi penal iz kojeg dolaze do 2:1. Strijelac je bio Višinski.

Samo pet minuta kasnije već je Viktorija došla na gol do produžetaka. Ovaj put u nevolje srpskog šampiona gura Hrošovski.

U četvrtom minutu sudijske nadoknade za produžetke pogađa Kabongo, da bi tamo za konačnih 5:1 mrežu zatresao Krčik i tako doveo Zvezdu do velikog poniženja.