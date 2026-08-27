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Molitva koju svaki vjernik ujutru treba da izgovori: Proslavlja se Velika Gospojina

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 22:24

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Вјера кадионица црква свештеник
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici u petak 28. avgusta obilježavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina.

Ovaj dan se posebno izdvaja kao praznik žene i djece, a provodi se u molitvi i blagostanju.

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Molitva na Veliku Gospojinu

I majke, i djeca, i bolesni, i svi oni kojima je potrebna Božja milost i pomoć treba na ovaj dan da pred ikonom izgovore ove riječi:

“Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Amin”.

Narodni običaji

Kada je riječ o narodnim vjerovanjima i običajima vezanih za Veliku Gospojinu postoji nekoliko stvari koje je neophodno uraditi. Takođe, postoje četiri stvari koje, po narodnim verovanjima, nikako ne biste smjeli da radite: Prema starom vjerovanju, dom treba detaljno pospremiti pred Veliku Gospojinu, jer čistoća prostora donosi blagostanje i slogu u porodicu.

Урош Станић

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Pošto se Velika Gospojina smatra velikim ženskim praznikom, žene i majke bi trebalo da u ovim danima pronađu prijeko potreban mir i predah od teških fizičkih poslova.

(Kurir)

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SPC

Velika Gospojina

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vjera

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