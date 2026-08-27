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Željka Cvijanović čestitala Borcu plasman u Ligu konferencija

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 23:06

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Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je igračima i stručnom štabu Fudbalskog kluba Borac plasman u Ligu konferencija.

- Još jednom pobjedom u revanšu protiv islandskog Vikingura, Borac je pred domaćom publikom izborio učešće u grupnoj fazi evropskog takmičenja. Hvala vam što Banjaluku i Republiku Srpsku na evropskoj sceni predstavljate u najljepšem svjetlu - napisala je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

Fudbaleri Borca plasirali su se u evropsku Ligu konferencije, pobijedivši islandski Vikingur u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija ukupnim rezultatom 6:2.

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FK Borac

Željka Cvijanović

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