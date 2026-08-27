Željka Cvijanović čestitala Borcu plasman u Ligu konferencija

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je igračima i stručnom štabu Fudbalskog kluba Borac plasman u Ligu konferencija.
- Još jednom pobjedom u revanšu protiv islandskog Vikingura, Borac je pred domaćom publikom izborio učešće u grupnoj fazi evropskog takmičenja. Hvala vam što Banjaluku i Republiku Srpsku na evropskoj sceni predstavljate u najljepšem svjetlu - napisala je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.
Čestitke fudbalerima i stručnom štabu Borca na fantastičnom meču i zasluženom plasmanu u Ligu konferencije!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 27, 2026
Još jednom pobjedom u revanšu protiv islandskog Vikingura, Borac je pred domaćom publikom izborio učešće u grupnoj fazi evropskog takmičenja.
Hvala vam što Banjaluku i… pic.twitter.com/2G8xi3vaba
Fudbaleri Borca plasirali su se u evropsku Ligu konferencije, pobijedivši islandski Vikingur u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija ukupnim rezultatom 6:2.
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