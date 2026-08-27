Željka Cvijanović čestitala Borcu plasman u Ligu konferencija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je igračima i stručnom štabu Fudbalskog kluba Borac plasman u Ligu konferencija.

- Još jednom pobjedom u revanšu protiv islandskog Vikingura, Borac je pred domaćom publikom izborio učešće u grupnoj fazi evropskog takmičenja. Hvala vam što Banjaluku i Republiku Srpsku na evropskoj sceni predstavljate u najljepšem svjetlu - napisala je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

Čestitke fudbalerima i stručnom štabu Borca na fantastičnom meču i zasluženom plasmanu u Ligu konferencije!

Još jednom pobjedom u revanšu protiv islandskog Vikingura, Borac je pred domaćom publikom izborio učešće u grupnoj fazi evropskog takmičenja.

Hvala vam što Banjaluku i… pic.twitter.com/2G8xi3vaba — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 27, 2026

Fudbaleri Borca plasirali su se u evropsku Ligu konferencije, pobijedivši islandski Vikingur u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija ukupnim rezultatom 6:2.