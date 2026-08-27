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Evropska jesen već stigla u Banjaluku

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Autor:

Stevan Lulić
27.08.2026 22:26

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Европска јесен већ стигла у Бањалуку
Foto: ATV

Evropska jesen već je stigla u Banjaluku. Za to se pobrinuo Velikan iz Platonove - Fudbalski klub Borac.

Nakon pobjede u gostima kod Vikingura od 3:1, Banjalučani su slavili sa 2:1 na Gradskom stadionu poslije preokreta.

Na taj način su šampion BiH je izborio grupnu fazu Lige Konferencija.

Rano su gosti došli do prednosti. Igrao se 16. minut kada je Hrelja autogolom šokirao svoje navijače.

Bio je to konačan rezultat prvog poluvremena.

Međutim, u drugom dijelu Banjalučani su pokazali da nisu slučajno slavili sa 3:1 u prvoj utakmici. Napadali su, a onda nakon 10 minuta prvog poluvremena anulirali prednost u ovom revanšu.

Erera na genijalan način trese mrežu protivnika iz slobodnog udarca.

Nisu tu Banjalučani stali. Trinaest minuta kasnije potpuni preokret na Gradskom stadionu u najvećem gradu Srpske. Majers je uposlio na desnoj strani Jakšića koji je proigrao Juričića, a ovaj postiže peti gol za crveno-plave na ino-sceni u svojoj karijeri.

Već tada je bilo jasno da će gosti teško nešto napraviti u ovom dvomeču, ali tačka na I stigla je u sudijskoj nadoknadi.

Pavle Đajić je u 94. minutu pobjegao svom čuvaru i zapečatio sudbinu Vikingura te odveo Borac u grupnu fazu Lige Konferencija.

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Borac Vikingur

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