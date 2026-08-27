Minić čestitao pobjedu banjalučkom Borcu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je večeras pobjedu banjalučkom Borcu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija ukupnim rezultatom 6:2.
"I opet, bravo Borče", napisao je Minić na Iksu.
I opet: BRAVO BORČE! 🔴🔵⚪— Savo Minić (@minic_savo) August 27, 2026
Fudbalere Borca večeras su sa tribina bodrili predsjednik Milorad Dodik, predsjedik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i premijer Savo Minić.
Fudbaleri "Borca" iz Banjaluke plasirali su se večeras u evropsku Ligu konferencije, pobjedivši islandski "Vikingur" u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija ukupnim rezultatom 6:2.
Banjalučani su u revanš meču kod kuće slavili 3:1, a i u prvoj utakmici na Islandu pobijedili su istim rezultatom.
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