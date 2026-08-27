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Dodik na terenu igračima čestitao igračima Borca plasman u Evropu

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 22:47

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Додик честита Мариновићу
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik među prvima je čestitao igračima i stručnom štabu Borca na plasmanu u Ligu Konferencija.

Podsjetimo, Borac je poslije preokreta slavio sa 3:1 u Banjaluci i tako potvrdio pobjedu sa gostovanja identičnim rezultatom.

Među prvima koji se pridružio igračima i trenerima u slavlju bio je Dodik koji je čestitao Banjalučanima na ovom uspjehu.

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Tagovi :

Borac Vikingur

FK Borac

Liga Konferencija

Milorad Dodik

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