Dodik na terenu igračima čestitao igračima Borca plasman u Evropu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik među prvima je čestitao igračima i stručnom štabu Borca na plasmanu u Ligu Konferencija.
Podsjetimo, Borac je poslije preokreta slavio sa 3:1 u Banjaluci i tako potvrdio pobjedu sa gostovanja identičnim rezultatom.
Među prvima koji se pridružio igračima i trenerima u slavlju bio je Dodik koji je čestitao Banjalučanima na ovom uspjehu.
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