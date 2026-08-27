Dodik na terenu igračima čestitao igračima Borca plasman u Evropu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik među prvima je čestitao igračima i stručnom štabu Borca na plasmanu u Ligu Konferencija.

Podsjetimo, Borac je poslije preokreta slavio sa 3:1 u Banjaluci i tako potvrdio pobjedu sa gostovanja identičnim rezultatom.

Među prvima koji se pridružio igračima i trenerima u slavlju bio je Dodik koji je čestitao Banjalučanima na ovom uspjehu.