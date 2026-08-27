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Marinović nakon velikog uspjeha: Kapa do poda

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 23:21

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Винко Маринковић, тренер ФК Борца
Foto: ATV

Trener fudbalera Borca iz Banjaluke čestitao je svojim igračima na plasmanu u grupnu fazu Lige Konferencija ističući da da ovaj poduhvati nije bio nimalo lak.

"Ja ću se vratiti na prvu utakmicu gdje smo imali jako teškog protivnika Levskog. Poslije tog poraza smo dobili opet još teži raspored, tako da smo igrali sa svim ekipama koje u bile šampioni", rekao je Marinović za ATV i dodao:

"Sigurno da nije bilo lako, ali ovi momci su još jednom pokazali karakter. Evo, Borac slavi 100 godina, osvojili smo titulu dominantno. Plasirali smo se u Ligu Konferencija i, što se tiče mene, kapa im do poda".

Kada je u pitanju odlučujuća utakmica protiv Vikingura, Marinović kaže da je nervoza bila vidljiva, ali da su igrači to prebrodili.

"Na poluvremenu smo to uspjeli popraviti i mislim da smo drugo pouuvrijeme odigrali zaista sjajno. Ono što je najbitnije, ovo postaje jedan kontinuitet i sad treba svi da težimo da budemo još bolji", rekao je Marinović za ATV.

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Borac Vikingur

FK Borac

Vinko Marinović

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