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Navijači Zvezde u Plzenju raširili transparent: Hvala

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:32

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Делије у Плзењу
Foto: Screenshot

Navijači Crvene zvezde poslali su posljednji pozdrav preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću koji nas je napustio u 84. godini.

Delije su sa tribina stadiona Viktorije u Plzenju poslali jasnu poruku: "Generale! Neka ti je vječna slava"!

Podsjećamo, general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

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Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

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FK Crvena zvezda

Liga Evrope

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

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