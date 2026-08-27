Navijači Zvezde u Plzenju raširili transparent: Hvala

Navijači Crvene zvezde poslali su posljednji pozdrav preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću koji nas je napustio u 84. godini.

Delije su sa tribina stadiona Viktorije u Plzenju poslali jasnu poruku: "Generale! Neka ti je vječna slava"!

Podsjećamo, general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Gradovi i opštine U Vojkovićima pomen za generala Ratka Mladića

Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.