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Novo hapšenje u akciji "Ketering"

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 20:20

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Muškarac M.S. uhapšen je u poslijepodnevnim časovima u okviru akcije "Ketering" u Sarajevu zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni je u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS na kriminalističkoj obradi.

Tokom dana u ovoj akciji sprovedenoj na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa drogom, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji, uhapšeno je devet muškaraca.

Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, te motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

U pretresima je pronađeno i oduzeto - devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u različitim valutama, više od 1.400 grama materija koje asociraju na drogu, dva luksuzna automobila, te brojni drugi predmeti od značaja za istragu.

Osumnjičeni J.H. iz Sarajeva odranije je u pritvoru jer je lišen slobode u okviru drugog predmeta.

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hapšenje

akcija policije

Kanton Sarajevo

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