Jake policijske snage dovele Admira Arnautovića Šmrka u MUP KS

Admir Arnautović Šmrk, koji je jutros uhapšen u akciji "Ketering" predat je u popodnevnim satima u prostorije MUP-a KS.

Akcija se provodi na 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i SBK.

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Među privedenima u Travniku je Mithat Asotić. Priveden je i njegov sin Hamza Asotić. Mithat Asotić je poznat javnosti kao direktor privatne zdravstvene ustanove „Medikal centar“, ali i kao profesor na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.

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Takođe je priveden Adnan Maglić Magla, saradnik Adira Arnautovića Šmrka. Maglić je, kako je ranije objavljeno, jutros priveden zajedno sa Anelom Sejfovićem Peleom.

Takođe je priveden i vlasnik sarajevske pekare „Nero“ Mirsad Mujkić.

Kako saznaje „Kliks.ba“, među privedenima su i Tarik Džomba, Tarik Ahmić, Haris Biber i Sead Hadžović.

"Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP-a SBK, realizuju operativnu akciju kodnog naziva "Ketering" na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji", naveli su iz MUP-a KS.