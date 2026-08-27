Tuga: Ovo je muškarac kojeg je usmrtila pčela

Autor:ATV redakcija
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Zeničanin Adis Viteškić (42) preminuo je u srijedu, 26. avgusta, na Odjeljenju intenzivne njege Kantonalne bolnice Zenica nakon što je zadobio tešku alergijsku reakciju.
Prema raspoloživim informacijama, Viteškića je nekoliko dana ranije ubola pčela, nakon čega se njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo.
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Uprkos maksimalnim naporima ljekara i intenzivnom liječenju, njegov život nažalost nije spasen.
Ova tragična vijest o preranoj smrti duboko je potresla Zenicu, a od Adisa se s nevjericom i tugom opraštaju brojni članovi porodice, prijatelji i sugrađani.
Iza preminulog ostala je supruga Indira, djeca Ali, Iman i Afan, sestre Lejla, Azra i Amra s porodicama te brojna rodbina i komšije.
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