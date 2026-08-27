Potvrđena optužnica za pokušaj ubistva Benjamina Hastora

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Taiba Habula i Usame Derviškadića za pokušaja ubistva Benjamina Hastora.

Navedeni Habula i Derviškadić se terete da su 24. maja 2026. godine malo prije pomoći, na trgu u Sarajevu, pokušali ubiti Benjamina Hastora (26).

"Habul je iz vatrenog oružja ispalio hitac u njegovom pravcu i pogodio ga u predjelu leđa.Nakon što je oštećeni pokušao pobjeći, optuženi su ga sustigli, oborili na tlo, nakon čega mu je Habul zadao više udaraca pištoljem, rukama i nogama, dok mu je Derviškadić nožem zadao više ubodnih rana po tijelu", navode iz Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Prilikom sukoba Benjamin je zadobio teške tjelesne povrede, a optuženima je predloženo produženje pritvora.