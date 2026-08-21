Oglasio se MUP Srbije: U Sremskoj Mitrovici "pao" osumnjičeni za pokušaj ubistva Davora Dabića!

B. D. (24) iz Bijeljine, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu uhapšen je na teritoriji Sremske Mitrovice, potvrđeno je iz MUP-a Srbije.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za posebne akcije, Uprave za tehniku, u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom i policijom Republike Srpske, na teritoriji Sremske Mitrovice uhapsili su B. D. (2002) iz Bijeljine, koji se sumnjiči da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je 3. avgusta ove godine na teritoriji Istočnog Novog Sarajeva izvršio navedeno krivično delo na štetu D. D. iz ovog mjesta", navode iz MUP-a.

B. D. će na osnovu međunarodne potjernice biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske.

Lociran i uhapšen u okolini Sremske Mitrovice

Kako smo ranije pisali, on je lociran i uhapšen u okolini Sremske Mitrovice. Osumnjičen je da je bio direktni izvršilac, odnosno pucač na Dabića.

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”Osumnjičeni je identifikovan zahvaljujući napornom radu koji su proteklih dana sprovodili istražioci MUP-a Srpske. U okviru tih aktivnosti izvršeno je na desetine pretresa i saslušanja na području Bijeljine i Istočnog Sarajeva. Nakon što je utvrđen identitet, ispostavilo se da je osumnjičeni već bio van granica BiH”, kaže izvor blizak istrazi.

Mijenjao stanove

On navodi da se tokom istrage došlo do saznanja da se osumnjičeni krije u Srbiji i za njim je raspisana međunarodna potjernica, po kojoj je i uhapšen. Nezvanično saznajemo da je tokom skrivanja promijenio više stanova u kojima je boravio, odnosno iznajmljenih smještaja.

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”Radi se o licu koje je ranije prolazilo kroz policijske evidencije. Privođen je na području Bijeljine zbog zloupotrebe narkotika i sitnih krivičnih djela, ali prethodno nikada nije dovođen u vezu sa teškim krivičnim djelima poput ubistva”, kaže izvor ATV-a.

Dabić pogođen u glavu

Podsjetimo, Davor Dabić teško je ranjen 3. avgusta ispred zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač, koji je nosio kačket na glavi, prišao je i prema njemu ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem. Dabić je pogođen hicem u glavu i petu i nakon ukazane pomoći u Bolnici ”Srbija” prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan.

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Veče prije u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu ranjen je Kosta Pandurević. Za pokušaj njegovog ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale, za kojim se i dalje traga.

Zbog sumnje da je pomagao u pokušaju Dabićevog ubistva, ranije je uhapšen Aleksandar Nikolić iz Istočnog Sarajeva kome je određen kućni pritvor.