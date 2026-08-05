Republičko tužilaštvo preuzima slučajeve pucnjave iz Istočnog Sarajeva

Sinoć oko osam časova MUP Republike Srpske predao je OJT vlasnika kafića „Mocca“ Aleksandra Nikolića. Nikolić se sumnjiči da je pomagao pri teškom ubistvu u pokušaju, tako što je savjetovao napadača na Davora Dabića. A ko je pucao na Dabića javnosti još nije poznato.

„Imamo određene video-zapise, imamo čak i fotorobota za lice koje je treće pucalo na Dabić“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

Drugi napadač, koji je u nedjelju naveče pucao na Kostu Pandurevića, dobro je poznat, a pronađeno je i vozilo iz kog je pucao.

„Đorđe Ždrale nam je u bjekstvu, uspješno tragamo za njim. Nadamo se da ćemo to brzo i uspješno da realizujemo“, rekao je direktor policije Republike Srpske, Siniša Kostrešević.

Pretpostavlja se da su se oba napadača udaljila ka Kantonu Sarajevo, zbog čega je u istragu intenzivno uključen kantonalni MUP.

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„Da se zahvalimo KS i policiji i komesaru na izuzetnoj saradnji. Inače, a i u ova dva predmeta gdje su ljudi reagovali na svaki naš poziv“, rekao je Kostrešević.

„Nama je jako stalo da imamo dobru saradnju i sa kantonalnom i federalnom policijom. Jako nam je stalo“, rekao je Budimir.

A već sada je jasno da će biti posla za sve policijske strukture. Dvadeset godina dug sukob kumova Đorđa Ždrala i Darka Eleza ponovo je kulminirao. Rezultat su dva teška ubistva u pokušaju na najprometnijim ulicama Istočnog Sarajeva.

„Ono što mi moramo da uradimo je da sve preduzmemo da ne bi neko nevin stradao. Vi ste vidjeli u slučaju pucanja na Kostu Pandurevića da je u autu sa njim bilo dvogodišnje dijete. Kada sam to čuo, ja sam bio van sebe“, rekao je Budimir.

„Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i, nažalost, može se opet dogoditi. Ali želim da istaknem da se može spriječiti na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla“, rekao je načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimir Šehovac.

A imaju šta procesuirati, kaže načelnik PU u ovom gradu. Neki predmeti stoje u ladicama i po pet godina, zbog čega Šehovac poziva pravosuđe da stavi u prioritet njihovo rješavanje.

„Od izlaska iz zatvora lica Đorđa Ždrala protiv istog su podnesena četiri izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Za neka je oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, a za neka još nije pokrenut postupak iako su počinjena 2024. godine, i ovo posljednje zbog kog se nalazi u bjekstvu“, rekao je Šehovac.

Protiv Darka Eleza i još nekih lica podnesen je izvještaj Tužilaštvu BiH od strane Uprave za teški i organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga.

Osim toga, i Kosta Pandurević bio je osumnjičen za ubistvo u pokušaju. Davor Dabić još uvijek je osumnjičen za proizvodnju i promet droga. Za isto djelo bio je osumnjičen i Branislav Janjić, koji je podlegao nakon pucnjave na Vracama u aprilu ove godine. U toj pucnjavi je učestvovao i Pandurević.

„Mi smo već napravili poseban operativni tim koji će se baviti ovim sukobom ovih organizovanih kriminalnih grupa na čelu sa Elezom i Ždralom“, rekao je Budimir.

„Dok god su ta lica bila u zatvoru imali smo veoma povoljno stanje bezbjednosti“, rekao je Kostrešević.

Pitali smo Tužilaštvo BiH šta radi po ovom pitanju. Kratko su odgovorili:

„Navedene osobe su nakon provedenih postupaka u Tužilaštvu i Sudu BiH pravosnažno osuđene na 15 i 20 godina zatvora. Tužilaštvo BiH ne može davati informacije o predmetima koji su u fazi prethodnog krivičnog postupka“.

Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Istočnog Sarajeva. Dao je podršku MUP-u i pozvao građane da ostanu smireni.

„Bezbjednost građana je na prvom mjestu. Očuvanje života, zatim očuvanje materijalnih dobara, i normalno funkcionisanje svega što se dešava u lokalnoj zajednici“, kazao je Ljubiša Ćosić.

Podsjećamo, Darko Elez je osuđen na 15 godina zatvora nakon priznanja krivice u predmetu „Lutka“, a Ždrale na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera. Obojica su odslužili kazne i na slobodi su, tj. Ždrale je u bjekstvu.